Divas vão protagonizar o MTV Video Music Awards

Divas de pop e R&B devem roubar a cena no MTV Video Music Awards (VMA), neste domingo, com Beyoncé liderando todas as nomeações para o seu álbum "Lemonade" e expectativas elevadas para as apresentações de Rihanna e Britney Spears.

Mas não exclua Kanye West, o rapper com um talento para o imprevisível, que é um concorrente para o cobiçado prêmio vídeo do ano e que estará sentado na primeira fila apenas uma curta salto do palco do VMA.

Organizadores VMA não dizem se Beyoncé, West, ou a cantora britânica Adele, oito vezes nomeada, cantarão durante a apresentação ao vivo deste domingo do Madison Square Garden, em Nova York. Isso porque os VMAs ganham em surpresas e controvérsia.

"A cultura em torno do show é que cada artista tem a liberdade para se expressar da maneira que eles quiserem, e nós meio que acendemos a vela e mantemos sua preciosa vida", disse o produtor-executivo do VMA, Garrett Inglês.

Beyonce domina as indicações ao VMA, com 11 nomeações para vídeos de seu álbum "Lemonade" e suas canções ousadas sobre a traição, vingança e raça.

A politicamente carregada "Formation" da cantora de R&B vai competir no prêmio de vídeo ano com o single "Hello", de Adele; "Hotline Bling", do rapper canadense Drake; "Sorry", de Justin Bieber; e "Famous", de West.

Os vencedores são escolhidos por votos dos fãs.

Artistas confirmados para as apresentações incluem Nicki Minaj, que irá juntar-se Ariana Grande para a nova música de Grande, "Side to Side"; Nick Jonas que vai cantar "Bacon" com Ty Dolla $ign; e Chainsmokers com Halsey em seu hit de verão "Closer".

Spears vai voltar ao palco do VMA pela primeira vez desde sua humilhante apresentação de 2007 com "Gimme More", quando sua vida pessoal e profissional estava caindo aos pedaços. Desta vez, com um álbum recém lançado já um sucesso, Spears é uma das celebridades mais comentadas antes do show de domingo.

Rihanna vai abrir o show e deve realizar uma retrospectiva de sua carreira.

Um dos maiores nomes da música pop não deve ir ao VMA. Taylor Swift, que tem dominado premiações na última década, não conseguiu uma única indicação no VMA desta vez.