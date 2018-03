Disfarces de Karriem

A lista de músicos com que Karriem Riggins se associa sugere uma vistosa carreira de instrumentista e produtor. Erykah Badu, J Dilla e The Roots já encomendaram seus beats. Paul McCartney, Diana Krall e Ray Brown já contrataram suas baquetas. Mas Riggins permaneceu longe do hype, preferiu atuar nos bastidores, e nos últimos 15 anos construiu um nome respeitado por connaisseurs e praticantes de jazz, hip hop, neo soul e afins, sem causar alarde. Integra, hoje em dia, o elenco da gravadora Stones Throw, nome respeitado no ramo de batidas contemporâneas, por onde lançou, no ano passado, seu primeiro disco, Alone Together. Embora seja a estreia de sua carreira solo, é o trabalho de um veterano, e um dos bons trabalhos instrumentais do ano passado. Trata-se de um disco picotado por fragmentos de batidas em 34 faixas, na tradição do lendário beatmaker J Dilla. São "donuts", como Dilla chamava as pequenas peças que batizaram um de seus grandes discos. Mas Riggins está longe de ser uma cópia. Sua apropriação do formato ecoa o respeito de jazzistas contemporâneos pela tradição do gênero: é uma remodelação de um formato que sustenta um cânone. Por telefone, de Nova York, o baterista falou ao Estado sobre a evolução de sua carreira, e o respeito pela obra de Dilla.

O hip-hop é muito respeitado por jazzistas contemporâneos. Mesmo assim, é raro ver músicos estabelecidos que trabalham ativamente com os dois gêneros. Como decidiu fazer beats?

Eu sou músico de jazz desde os 3 anos de idade. Comecei a tocar profissionalmente aos 16, mas o hip-hop foi muito presente na minha formação. É a música popular do nosso dia. Assim, quando estava no ginásio, comecei a fazer beats.

Logo mais você seria apadrinhado por músicos como Ray Brown. Tocaria com o pianista Oscar Peterson e na orquestra do trompetista Dizzy Gillespie, nomes que solidificam qualquer carreira. Como surgiu a ideia de levar o hip-hop tão a sério quanto o universo do jazz?

Foi natural. Me aprofundei em produção por volta de 1995. E convivendo com MCs, aprendendo o que eles esperam de uma batida -às vezes fazemos música para nós mesmos, mas quando trabalhamos para outros você sai de sua própria bolha - aprimorei uma visão que deu certo.

E quais são as semelhanças entre fazer música com uma MPC, através de recortes de outras músicas, e acompanhar um trio, por exemplo?

Tocar jazz é um processo criativo completamente diferente. Quando você toca straight ahead (o jazz tocado com ritmos mais convencionais), a ideia é criar um novo ritmo, um novo som, para levar a música para outro nível no próximo cíclo de acordes. Você tem de expandir constantemente. Hip-hop é o oposto disso. A simplicidade do beat é o que dá balanço.

Suas batidas para Erykah Badu e Common foram, até hoje, os mais conhecidos, mas Alone Together indica um firme domínio de sua própria sonoridade. Por que lançar um disco solo tantos anos depois?

Boa pergunta. Acho que sempre preferi atuar nos bastidores. Sou conhecido no ramo pelas minhas produções, então isso me parecia suficiente. Mas recentemente decidi que era a hora de minhas produções próprias verem a luz do dia.

E são todas recentes, ou foram feitas ao longo dos anos?

Algumas são mais antigas. Tive que atualizá-las. Mas a maioria destas foram feitas enquanto estava em turnê pelo Leste Europeu, Por isso, consegui que se encaixassem com facilidade. Para mim, o conjunto tem uma narrativa sólida.

O seu disco foi construído no mesmo formato de Welcome 2 Detroit e Donuts, de J Dilla, dois dos mais influentes trabalhos no cânone de hip-hop instrumental. Como se deu esta influência?

Eu fui muito próximo de Dilla. Sou de Detroit, como ele. Íamos a lojas de discos e festinhas juntos. Éramos muito amigos. Ele foi a primeira pessoa a comprar um beat meu. Era uma coisa que eu tinha feito com a minha bateria eletrônica. E, cara, posso te dizer: saber que J Dilla gostou de uma coisa que eu fiz foi um sonho realizado.

Vocês trabalharam juntos depois no projeto Slum Village. Foi no Volume 1 ou 2. Ambos são fantásticos...

Trabalhei no 2. Toquei bateria em uma faixa chamada 2 U 4 U. Participei também do Welcome 2 Detroit. Toquei bateria em Clapper e Rico Suave.

Você também faz turnês com sua própria banda, e os shows parecem feitos para mostrar o Karriem produtor e o Karriem baterista. É fácil montar um show que mostre dois lados?

Não é simples. As pessoas gostam de separar as fronteiras entre esses gêneros - o jazz, o soul e o r&b. Eu escuto hip-hop, música brasileira, jazz e muitas outras coisas desde que nasci. É isso o que sou. Então vou apresentar tudo junto porque são partes de uma coisa só. Acredito que algumas pessoas devem gostar disso.