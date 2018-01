Discografia dos Racionais MC’s chega ao Spotify

A batida seca e as letras politizadas da banda Racionais MC’s podem ser conferidas a partir desta quarta, 7, no Spotify. O lançamento de parte da discografia dos rappers foi viabilizado por intermédio de uma ação no Twitter, onde os usuários desbloquearam o conteúdo com a disseminação da hashtag #QueremosRacionais, que ocupou o Trending Topics no Brasil nos últimos dois dias.

Os fãs do grupo poderão escutar discos famosos, como Holocausto Urbano (1990), Escolha Seu Caminho (1992), Raio X Brasil (1993), Sobrevivendo no Inferno (1997), Ao Vivo (2001), Nada Como um Dia Após o Outro (2002) e Racionais MC’s (2013). Desde abril, os paulistas Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay estão em turnê pelo país. A produção mais recente, Cores & Valores (2014), ainda não tem previsão para chegar ao serviço de música.

No último ano, artistas internacionais como Taylor Swift e Prince tiraram os seus catálogos do Spotify, mantendo suas músicas apenas no Tidal, rede concorrente. O Spotify chegou ao Brasil em maio de 2014 e a versão premium custa R$ 14,90 por mês. Em momento promissor para o mercado da música digital, o faturamento do setor apresentou aumento de 53% em 2014, de acordo com a ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Discos).

