Disco de Amy Winehouse com 'Garota de Ipanema' será lançado em dezembro

SÃO PAULO - Um disco póstumo de Amy Winehouse será lançado dezembro e deverá ter entre as faixas versão de Garota de Ipanema, gravada em 2002, e uma música sobre seu casamento conturbado com Blake Fielder-Civil, informou o tabloide britânico The Sun nesta segunda-feira, 31.

No álbum de 12 músicas, há regravações, canções já lançadas pela cantora, como Valerie, e inéditas, nunca ouvidas antes mesmo pelo pai da cantora, Mitch Winehouse, que declarou: "Eu passei tanto tempo perseguindo Amy que eu nunca percebi o verdadeiro gênio que ela era".

De acordo com o The Sun, haveria ainda no disco uma canção composta enquanto Amy estava sob o efeito de heroína e que a mais emocionante do álbum, para a família, é um cover de A Song For You, conhecida na voz de Donny Hathaway, artista favorito de Amy Winehouse, além de Body And Soul, gravada com Tony Bennett neste ano.

O terceiro álbum de Amy Winehouse foi produzido por seus parceiros Salaam Remi e Mark Ronson, que se fecharam nos estúdios para editar o material de várias horas deixado por Amy Winehouse após sua morte, em 23 de julho deste ano, por consumo excessivo de álcool.

"Eu sou abençoado por fazer parte desse processo, de ter conhecido essa pessoa e por continuar seu legado com esse álbum", disse Salaam.

Amy Winehouse Lioness: Hidden Treasures chegará às lojas em 5 de dezembro e uma libra de cada venda será destinada à Amy Winehouse Foundation, que ajuda crianças necessitadas.

Veja o setlist:

1 - Our Day Will Come (versão reggae), gravada em maio de 2002

2 - Between The Cheats: gravada em maio de 2008

3 - Tears Dry: versão original da música presente em Back To Black, foi gravada em 2005

4 - Wake Up Alone: gravada em 2006 para o disco Back To Black, ficou de fora do álbum na época

5 - Will You Still Love Me Tomorrow: Cover do clássico de Carole King, foi gravado em 2004, com participação de Dap Kings

6 - Valerie: Versão mais lenta da canção de Back To Black, gravada em dezembro de 2006.

7 - Like Smoke: com participação do rapper Nas, gravada em maio de 2008.

8 - The Girl from Ipanema: foi a primeira música que Amy Winehouse cantou quando ela chegou à Miami para gravar com Salaam, quando tinha 18 anos. No disco, uma versão gravada em 2002.

9 - Halftime: música trabalhada desde a época de produção de Frank, primeiro disco de Amy Winehouse. Gravada em agosto de 2002.

10 - Best Friends: Provavelmente a primeira canção ouvida pelos fãs da cantora no início de sua carreira. Gravada em fevereiro 2003.

11 - Body And Soul: Parceria com Tony Bennett, é a última canção gravada pela cantora, em março de 2011.

12 - A Song for You: cover de Donny Hathaway, artista favorito de Amy Winehouse, foi gravado de uma só vez, em 2009.