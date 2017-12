Disco surpresa de Beyoncé bate recorde no iTunes

O quinto álbum de estúdio de Beyoncé, lançado de surpresa e exclusivamente para o iTunes nesta semana, tornou-se o lançamento de maiores vendas digitais nesta plataforma, com 828.773 unidades vendidas. O recorde até então era de Taylor Swift, com 617.213 cópias de seu Red, de 2012.

O disco Beyoncé é o primeiro álbum visual da norte-americana, comporto por 14 canções e 17 vídeos gravados em cidades como Nova York, París, Sidney e Río de

Janeiro. Nele, há colaborações do marido Jay-Z, e de cantores como Frank Ocean e o rapper Drake. No vídeo que acompanha Blue, aparece ainda sua filha Blue Ivy.

Os usuários do iTunes não podiam comprar as canções separadas, como normalmente acontece, apenas o disco completo, por US$ 15,99. "Não quero lançar músicas da mesma forma como fazia até agora", disse a cantora em um comunicado. "Deste modo, sinto que posso falar diretamente com meus fãs."