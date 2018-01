Disco novo do R.E.M chega ao topo das paradas britânicas

Accelerate, décimo quarto disco gravado em estúdio da banda norte-americana R.E.M, foi direto para o primeiro lugar da parada de discos e a cantora britânica Estelle se manteve no topo das paradas de singles, informou a Companhia Oficial de Paradas no domingo, 6. O sucessor do LP Around the Sun, de 2004, pôs fim às quatro semanas de reinado do estreante Duffy e seu disco Rockferry. O álbum do R.E.M estreou na rede de relacionamentos iLike no dia 24 de março. Os fãs puderam ouvir todas as músicas de Accelerate. O lançamento foi disponibilizado de graça para todos os usuários do iLike.com, Facebook, iTunes ou qualquer outra rede de relacionamentos capaz de suportar a plataforma iLike. Foi o primeiro grande lançamento deste tipo. A ex-ganhadora do X-Factor Leona Lewis subiu uma posição com seu álbum Spirit e alcançou o terceiro lugar, enquanto o disco Shine, da cantora britânica de hip-hop Estelle, que mora em Nova York, foi a única novidade nas paradas de discos, entrando na sexta posição. O single American Boy, de Estelle, com participação especial do astro do hip-hop Kanye West, é o mais vendido há três semanas. Em segundo lugar, continua o rapper Flo Rida com Low. Nenhum single novo chegou aos 10 primeiros lugares, apesar da banda The Kooks, com Always Where I Need to Be, ter saído do 71.º lugar para o 3.º. Touch my Body, da diva pop Mariah Carey, subiu 93 posições e chegou ao 6.º lugar.