Disco inédito de David Bowie influenciado por soul será lançado

Um álbum inédito de David Bowie, gravado quando o gênio britânico começava a experimentar com o soul, será lançado pela primeira vez na íntegra, anunciou o selo Parlophone.

O artista inglês, conhecido por seu estilo pioneiro roqueiro e glamouroso, trabalhou em 1974 no estúdio Sigma na Filadélfia por seu apego à cidade que tinha uma forte ligação com o soul.

O resultado foi o seu clássico álbum Young Americans. Mas ele também concebeu uma das sete músicas cujo nome, The Gouster, fazia alusão à moda do momento entre os jovens afro-americanos em Chicago.

Este álbum inédito será lançado integralmente na seleção David Bowie - Who Can I Be Now (1974-1976), que também contará com obras ilustrações originais, segundo o selo.

"David tinha uma obsessão com o soul assim como eu. Éramos fãs do programa de TV 'Soul Train'", contou o produtor de longa data de Bowie, Tony Visconti, citado no site oficial de Bowie no Facebook.

"Lá estávamos nós 'jovens, talentosos e negros'", escreveu referindo-se a uma famosa canção de Nina Simone, "mas queríamos fazer um álbum mortal de soul".

The Gouster começa com uma versão estendida e mais funk de John, I'm Only Dancing, seu solo de 1972 que foi considerado revolucionário por seu tema homossexual.

O lançamento de The Gouster será de grande interesse principalmente para os fãs mais apaixonados de Bowie, já que a maioria dos temas surgiram na última etapa da criação de Young Americans. As outras três músicas foram lançadas nos anos subsequentes, incluindo uma reedição de "Young Americans" em 1991.