Disco e concerto fazem homenagem a Cage

Um concerto marca nesta terça-feira, 10, o lançamento do disco Cage+, projeto do Sesc dedicado ao compositor norte-americano. Serão apresentadas peças do autor e de três compositores brasileiros, que foram convidados para escrever peças em homenagem a John Cage.

"Há músicos impossíveis de se enquadrar neste ou naquele rótulo”, escreve o curador da iniciativa, o crítico João Marcos Coelho. “No caso de Cage, fica difícil até pregar nele o rótulo fácil de compositor. De fato, ele inventou até a não música com seus 4’33 de silêncio que nos obrigam a prestar atenção nos ruídos e sons ao nosso redor."

Para Coelho, nos dias atuais, "a obra e a figura do compositor tomam os contornos definitivos através dos quais se consegue esmiuçar não só sua impressionante trajetória, mas o modo como assume um papel emblemático na criação musical deste século". "Ele está mais vivo do que nunca e constitui fonte aparentemente inesgotável de caminhos, alternativas e rotas para a criação artística."

Com vase nessa crença é que foram encomendadas obras aos compositores Leonardo Martinelli, Matheus Bitondi e Michelle Agnes, que dialogam, cada um à sua maneira, com a criação de Cage.

Participam do concerto os músicos envolvidos na gravação do CD: Emmanuele Baldini (violino), Dana Radu (piano) e o Grupo de Percussão do Instituto de Artes da Unesp, comandado pelo maestro John Boudler.

CAGE+

Sesc Vila

Mariana. Rua Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje, 21 h.

R$ 24.