Disco de Micheal Jackson será o mais vendido no Reino Unido

As vendas dos discos de Michael Jackson estão subindo significativamente desde a notícia de sua morte e estão muito próximas de deixar os álbuns do cantor pop no topo da lista oficial de vendas no Reino Unido, disseram seus compiladores neste sábado, 27..

A Official UK Charts, que mede as vendas da indústria musical na Grã-Bretanha, disse que a coletânea de Jackson "Number Ones", lançada em novembro de 2003, está avançando muito rapidamente em termos de venda até o primeiro lugar da lista, enquanto outros cinco discos do Rei do Pop devem chegar com facilidade à relação dos 100 mais vendidos.

A companhia, com sede em Londres, disse que os fãs preferem os álbuns em vez dos singles, enquanto várias músicas de Jackson estão aparecendo no topo das paradas de sites do Reino Unido. Os clássicos mais populares que estão sendo baixados por vendas na internet são "Man in the Mirror", "Billie Jean" e "Thriller".