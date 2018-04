Disco de Kanye West com Jay-Z deve sair na semana que vem

O rapper Kanye West anunciou que o disco dele em parceria com Jay-Z, Watch The Throne, será lançado na semana que vem. Segundo nota publicada nesta terça-feira, 4, pelo site da revista Billboard, o anúncio foi feito durante uma festa no clube Marquee, em Las Vegas (EUA), na noite de ano novo. Na festa, West e Jay-Z fizeram, com a participação da cantora Rihanna, uma performance intimista e regada a muito champanhe para comemorar o réveillon.