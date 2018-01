Disco de Janis Joplin será relançado com material bônus

SÃO PAULO - Um dos álbuns mais aclamados de Janis Joplin, Pearl (1971), vai ganhar uma versão especial em comemoração ao aniversário da cantora.

Se estivesse viva, a americana teria completado 69 anos de idade na última quinta-feira, dia 19.

The Pearl Sessions terá nove faixas inéditas e vai ser lançado no dia 1°de abril.

Além das músicas já conhecidas, o trabalho também contará com as versões alternativas de estúdio para canções Get it While You Can, Me and Bobby McGee e Cry Baby.

Pearl foi originalmente lançado em 11 de janeiro de 1971, pouco depois da artista americana ter morrido de overdose.

O material reunia as últimas composições de Janis.

Confira abaixo as faixas de The Pearl Sessions:

1 - Overheard in the Studio (diálogo)

2 - Get it While You Can (take 3)

3 - Overheard in the Studio (diálogo)

4 - Get it While You Can (take 5)

5 - Overheard in the Studio (diálogo)

6 - Move Over (take 6)

7 - Move Over (take 13)

8 - Move Over (take 17)

9 - Me and Bobby McGee (versão demo)

10 - Me and Bobby McGee (take 5)

11 - Cry Baby (versão alternativa)

12 - A Woman Left Lonely (vocal alternativo)

13 - Overheard in the Studio (diálogo)

14 - My baby (take alternativo)

15 - Overheard in the Studio (diálogo)

16 - Get it While You Can (take 3)

17 - My Baby (take alternativo)

18 - Pearl (instrumental)

19 - Tell Mama (ao vivo)