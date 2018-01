Disco de Elza Soares fica entre os melhores do ano em lista do 'New York Times'

O disco "A Mulher do Fim do Mundo" da cantora Elza Soares foi eleito um dos dez melhores álbuns de 2016 pelo crítico do jornal The New York Times, Jon Pareles. Na mesma lista, estão Beyoncé, David Bowie e Leonard Cohen.

Em novembro, Elza levou o prêmio de melhor álbum de música popular brasileira no Grammy Latino com o disco que é o primeiro só com inéditas lançados pela cantora.

"Não é preciso de tradução para reconhecer a ira e a raiva de A Mulher do Fim do Mundo", escreveu o crítico. No comentário, ele também disse que Elza usa a voz rouca para cantar músicas sobre "abuso e abusadores, pobreza e história, luxúria e violência".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a lista completa:

1. Lemonade, Beyoncé.

2. Blackstar, David Bowie.

3. We Got It From Here ... Thank You 4 Your Service, A Tribe Called Guest.

4. A Moon Shaped Pool, Radiohead.

5. You Want It Darker, Leonard Cohen.

6. 22, a Million, Bon Iver.

7. Emotions and Math, Margaret Glaspy.

8. Hopelessness, Anohni.

9. Adore Life, Savages.

10. A Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares.