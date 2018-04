Disco de Bob Dylan será oferecido 1o a clientes do Citibank

O Citibank disse na terça-feira que "Christmas In The Heart" estará disponível para download para 13 milhões de cliente afiliados ao programa de pontos do banco, durante a semana anterior ao lançamento nas lojas, em 13 de outubro.

Nancy Gordon, vice-presidente-executiva do programa de benefícios do Citibank, disse esperar que o álbum tenha uma "boa aceitação" dos clientes, que conseguem seus pontos usando cartões de crédito ou débito.

O disco será vendido nas agências do Citigroup.

Dylan, de 68 anos, vai repassar a renda do disco lançado pela Columbia Records a obras beneficentes que doam alimentos a pessoas carentes.