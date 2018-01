Disco com 12 gravações inéditas de Jimi Hendrix sai em março

Será lançado em março próximo o disco Valleys of Neptune que, quase 40 anos depois da morte de Jimi Hendrix, reunirá 12 gravações inéditas do lendário guitarrista americano.

O álbum é resultado de gravações feitas pela banda original do guitarrista, a Jimi Hendrix Experience, entre 1967 e 1970. Valleys of Neptune leva, além de uma música homônima, versões de clássicos como "Bleeding Heart", de Elmore James, e "Sunshine of Your Love", do Cream.

"O disco oferece uma visão única da maestria de Jimi nos processos de gravação e demonstra que era tão inovador no estúdio como com a guitarra. Sua sabedoria brilha em cada uma dessas maravilhosas canções", explica em nota Janie Hendrix, presidente da Experience Hendrix LLC, fundação que cuida do legado do artista.

Valleys of Neptune é o primeiro item do catálogo audiovisual que a Experience Hendrix LLC e a Sony Music Entertainment Legacy pretendem lançar este ano, intitulado "Jimi Hendrix Catalog Project".

Sob este título, estão previstas a reedições em CD-DVD dos álbuns Are You Experienced?, Axis: Bold As Love Electric Ladyland e First Rays of the New Raising Sun, que estará disponível em vinil a partir de 8 de março.