Disco clássico do Oasis será relançado com faixas raras e inéditas

Gravações raras e inéditas do Oasis serão incluídas no relançamento do álbum (What's The Story) Morning Glory?, segundo disco do grupo, lançado originalmente em 1995. O CD, que vendeu 22 milhões de cópias no mundo é o segundo sucesso do grupo a ser relançado nos últimos tempos, como parte da comemoração de 20 anos da banda britânica. O primeiro foi Definitely Maybe, de 1994, e, até o final do ano, Be Here Now, de 1997, também voltará às lojas. Vale lembrar que a banda de Noel Gallagher e Liam Gallagher chegou ao fim em 2009.

Segundo a Revista NME, entre as raridades estão versões demo de canções como She’s Electric, Rockin’ Chair, Some Might Say, Hey Now e Bonehead’s Bank Holiday. O hit Champagne Supernova também ganhou uma mixagem diferente feita pelo produtor Brendan Lynch. (What's The Story) Morning Glory? estará disponível, em setembro deste ano, em CD e download digital, e ainda em uma edição especial com um LP.

Faixas:

Disco 1

'Hello'

'Roll With It'

'Wonderwall'

'Don’t Look Back In Anger'

'Hey Now!'

'Some Might Say'

'Cast No Shadow'

'She’s Electric'

'Morning Glory'

'Champagne Supernova'

Disco 2

'Talk Tonight'

'Acquiesce'

'Headshrinker'

'It’s Better People'

'Rockin' Chair'

'Step Out'

'Underneath The Sky'

'Cum On Feel The Noize'

'Round Are Way'

'The Swamp Song'

'The Masterplan'

'Bonehead’s Bank Holiday'

'Champagne Supernova (Brendan Lynch Mix)'

'You’ve Got To Hide Your Love Away'

Disco 3

'Acquiesce (Live At Earls Court)'

'Some Might Say (Demo)'

'Some Might Say (Live at Roskilde)'

'She’s Electric (Demo)'

'Talk Tonight (Live At Bath Pavilion)'

'Rockin’ Chair (Demo)'

'Hello (Live At Roskilde)'

'Roll With It (Live At Roskilde)'

'Morning Glory (Live At Roskilde)'

'Hey Now (Demo)'

'Bonehead’s Bank Holiday (Demo)'

'Round Are Way (MTV Unplugged)'

'Cast No Shadow (Live At Maine Road)'

'The Masterplan (Live At Knebworth Park)'