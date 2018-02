Disco clássico de Alanis Morissette será relançado em edição para colecionadores

Responsável por embalar adolescentes de toda uma geração em 1995, o álbum Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, ganhará um relançamento de peso, como anunciou a gravadora Rhino Records nesta quinta-feira, 20.

O disco ganhará corpo nesta “Collector’s Edition”. Serão quatro discos ,contendo uma versão remasterizada do álbum original, um CD com demos inéditas, um disco com o registro de um show ao vivo de 1995 e uma versão acústica de Jagged Little Pill, previamente lançada em 2005.

Ouça "You Oughta Know":

Além da edição de colecionador, cuja tiragem será limitada a 30 mil cópias, distribuídas ao redor do mundo, a gravadora também pretende lançar uma versão de luxo, em formato de disco duplo, somente com a versão remasterizada e o disco com as demos.

O relançamento chega às lojas em 30 de outubro.

Disco Um: Versão remasterizada

01. All I Really Want

02. You Oughta Know

03. Perfect

04. Hand In My Pocket

05. Right Through You

06. Forgiven

07. You Learn

08. Head Over Feet

09. Mary Jane

10. Ironic

11. Not The Doctor

12. Wake Up

13. You Oughta Know (Jimmy The Saint Blend) / Your House” (A Capella)

Disco Dois: Demos inéditas

01. The Bottom Line

02. Superstar Wonderful Weirdos

03. Closer Than You Might Believe

04. No Avalon

05. Comfort

06. Gorgeous

07. King Of Intimidation

08. Death Of Cinderella

09. London”

10.These Are The Thoughts

Ouça "Ironic":

Disco três: Jagged Little Pill Acoustic

01. All I Really Want

02. You Oughta Know

03. Perfect

04. Hand In My Pocket

05. Right Through You

06. Forgiven

07. You Learn

08. Head Over Feet

09. Mary Jane

10. Ironic

11. Not The Doctor

12. Wake Up / Your House

Disco quatro: Live At Subterranean, London 09/28/95

01. All I Really Want

02. Right Through You

03. Not The Doctor

04. Hand In My Pocket

05. Mary Jane

06. Ironic

07. You Learn

08. Forgiven