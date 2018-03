Disclosure fará shows no Brasil em setembro

O duo britânico Disclosure, um dos nomes mais importantes da música eletrônica, fará dois shows no Brasil. As apresentações serão realizadas em 30 de setembro, no Metropolitan, no Rio de Janeiro, e em 2 de outubro, no Citibank Hall, em São Paulo.

Formada pelos irmãos Guy e Howard Lawrence, a dupla apresentará seu segundo álbum de estúdio, Caracal, lançado no ano passado. Com os singles Omen, com Sam Smith, e Magnets, com Lorde, o disco entrou na lista de mais vendidos da Billboard.

​

O trabalho tem participações de The Weeknd, Miguel, Lion Babe, Nao e Kwabs. Em turnê pela América do Sul, eles também passarão pela Colômbia, Peru, Argentina e Chile. Informações sobre preços e venda de ingressos ainda não foram divulgadas.