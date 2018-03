Dionne Bromfield, afilhada de Amy, volta com novo single

A afilhada de Amy Winehouse, Dionne Bromfield, está de volta com um novo single Yeah Right em parceria com Diggy Simmons, que será divulgado junto com o trabalho de Amy pelo selo Lioness em 21 de fevereiro, informa o site oficial de Amy.

Por sua vez, Amy marcou turnê pelo Mediterrâneo nos próximos meses. Ela irá se apresentar em Atenas, na Grécia, no dia 22 de junho, em Bilbao, na Espanha, em 8 de julho, e em Luca, na Itália, em 16 de julho.

Em agosto ela segue para Portugal, onde fará show no dia 4 no Festival Sudoeste, em Zambujeira do Mar.

A cantora esteve no Brasil em janeiro onde fez shows em Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. A abertura ficou a cargo de Janelle Monáe, mesmo com a resistência de Amy.