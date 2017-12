Diogo Pacheco comanda série de concertos de Natal Tempo suficiente já se passou para que a gente comece a tratar a série de concertos que há 25 anos o maestro Diogo Pacheco faz todo mês de dezembro uma tradição no Natal paulistano. E ela está de volta a partir de domingo, quando ele rege a Orquestra de Câmara e Coral Crescendo na Igreja Sta. Teresinha, dentro da série Concertos de Natal Votorantim 2006. As apresentações contam com a participação especial do ator Lima Duarte. A programação inclui outras duas apresentações, na Paróquia São Luís Gonzaga (dia 15) e na Igreja Nossa Senhora do Brasil (dia 17). O repertório é basicamente o mesmo. Maestro experiente, Pacheco consegue unir obras consagradas do repertório - como as Bachianas n.º 4, de Villa-Lobos, a Pequena Serenata Noturna, de Mozart, e a Suíte para Trompa, de Haendel - a peças da tradição natalina como Noite Feliz, Glória, etc. Entre as obras, o ator Lima Duarte, que participa pela terceira vez do projeto, recita poemas de autores como Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Carlos Queirós Telles. Concertos de Natal Votorantim. Dom., Igreja Sta. Teresinha. Rua Maranhão 617. 6.ª (15), na Paróquia São Luís Gonzaga. Av. Paulista, 2.378. Dom. (17/12), na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Pça. Nossa Sra. do Brasil s/n.º. Sempre 20 h. Grátis