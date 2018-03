Diogo Nogueira lança em São Paulo o show da turnê 'Sou Eu'

Sambas tradicionais e populares vão estar na boca de Diogo Nogueira, neste sábado, 5. O sambista e grupo (veja abaixo lista) vem a São Paulo para apresentar o DVD Sou Eu e músicas selecionadas. O show será no no HSBC Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio).

Entre os mais vendidos do Brasil, o disco tem a participação de Chico Buarque, Ivan Lins, Alcione, Hamilton de Holanda, e também dos dançarinos da Companhia de Dança Carlinhos de Jesus.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No repertório do show estão previstas todas as músicas do DVD, além de canções do disco CD Tô fazendo a minha parte e releituras de sambas.

Em três anos de carreira, Diogo já foi premiado com o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba pelo CD Tô fazendo a minha parte, no último novembro.

Dois meses antes, o mesmo disco rendeu a ele o Vídeo Music Brasil 2010, na categoria Melhor Álbum de MPB. Em outubro 2010, Diogo já se apresentou em por diversos países da Europa como Portugal, Itália, Inglaterra, França e Suíça.

Playlist divulgada para o show

Contando Estrelas (Ciraninho/Rafael dos Santos)

Razão pra sonhar (Inácio Rios/Diogo Nogueira/Raphael Richard)

Vestibular Pra Solidão (Alexandre Pires)

A Vitória Demora Mas Vem (Juninho Thybau/Anderson Baiaco/Luís Café)

Da Melhor Qualili (Serginho Meriti/Claudinho Guimarães)

Me leva (Toninho Geraes/Serginho Beagá)

Pra que discutir com Madame (Ary Vidal/Janet de Almeida)

Deixa eu te amar (Mauro Silva/Camillo/Agepê)

Lama nas ruas (Almir Guineto/Zeca Pagodinho)

Tô fazendo a minha parte (Gilson Bernini/Flavinho Silva) primeiro single do álbum, Deus é mais (Xande de Pilares/Leandro Fab/Ronaldo Barcellos)

Tô te querendo (Xande de Pilares/Adalto Magalha/Almir Guineto)

Amor imperfeito (Leandro Fregonesi/Ciraninho)

Malandro e Mané é Mané (Neguinho da Beija Flor), que terá a performance dos bailarinos da Companhia de Dança Carlinhos de Jesus

Músicos

Alceu Maia (cavaco)

Cacau Castro (surdo)

Henrique Garcia (cavaco e banjo)

Wallace Peres (violão)

Carlinhos de Castro (pandeiro)

Daniel Felix (percussão)

Sidão Santos (baixo)

Dirceu Leite (clarinete, sax e flauta)

Elias Corrêa (trombone)

Gilson Santos (trompete)

Sandro Araujo (bateria)

Marcelo Nami (violão de 12 cordas e guitarra)

Fernando Merlino (teclado)

Marcelo Pizzott (percussão)

Vozes de Analimar Ventapane, Jussara Lourenço e Ari Bispo