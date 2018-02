Dilma presta homenagem a Jair Rodrigues nas redes sociais

A presidente Dilma Roussef postou no seu Facebook oficial uma imagem em homenagem a Jair Rodrigues, cantor e compositor que morreu nesta quinta-feira, 8, em São Paulo. Na imagem, há uma foto do cantor, junto a uma citação da música Disparada, de composição de Geraldo Vandré, que Jair interpretou em 1966 no Festival de Música. A citação diz: "por que o gado a gente marca / tange, ferra, engorda e mata, / mas com gente é diferente...".

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Jair Rodrigues faleceu em Cotia, São Paulo, aos 75 anos.