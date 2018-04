Dia Mundial do Rock tem programação especial em SP

Kurt Cobain, Kiss, Elvis Presley, Raul Seixas. Ícones do rock vão dar o ar da graça na Galeria do Rock, hoje, Dia Mundial do Rock. Covers de todos esses ídolos se apresentarão nos corredores do local como parte das comemorações da data. Celebrado sempre no dia 13 de julho, desde 1985 - época em que aconteceu o festival beneficente Live Aid, na Inglaterra e nos Estados Unidos -, o Dia do Rock fez o Instituto Cultural Galeria do Rock injetar performances durante todo o mês no local.

A programação de festividades conta também com exposições de fotos de shows de rock (da fotógrafa Mila Maluhy), de bandas nacionais (com cliques de Glauber Souza), fotos internas da galeria (autoria de A.S. Neto) e uma exposição da artista plástica Leila Boas, com esculturas em tamanho real de Elvis Presley e Raul Seixas, além de Michael Jackson na época de "Thriller", homenageado no centro do shopping. As exposições vão até 30 de julho. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. A Galeria do Rock fica na Avenida São João, 439, centro da capital paulista. Mais informações no telefone (11) 3223-8402.