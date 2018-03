Dia extra do Rock in Rio tem homenagem a Legião e Stevie Wonder

O dia extra do Rock In Rio, na quinta-feira, 29, no palco Mundo começa às 19h com destaque para a Orquestra Sinfônica Brasileira, que vai tocar Legião Urbana, uma homenagem à banda liderada por Renato Russo. Para compor o espetáculo, Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista do grupo e sobrinho neto do compositor Heitor Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, ex-baterista da Legião e outros convidados abrem a noite de espetáculos do quarto dia de festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JOSS STONE - 18h

A jovem cantora soul aparece como convidada do palco Sunset fechando a tarde do quarto dia do Rock in Rio. Frequentemente vista por aqui nos últimos tempos, Joss Stone cantará pela primeira vez as canções de seu novo disco, LP 1, e quem sabe, do projeto SuperHeavy, banda em que canta ao lado de Mick Jagger e Damian Marley.

JANELLE MONÁE - 20h10

A revelação da black music está de volta ao País menos de um ano depois de sua última passagem. Ela esteve em São Paulo em janeiro e cantou no Summer Soul Festival, mesmo evento que trouxe Amy Winehouse. Janelle Monáe, que estorou com o hit Tighrope, antecipa a levada soul que fecha o dia com Stevie Wonder.

KE$HA - 21h40

A cantora norte-americana foi a última artista anunciada na line-up do Rock in Rio. Revelação da música pop em 2010, Ke$ha traz seu estilo desleixado e livre aos palcos do Rio. É a dona dos hits festeiros Tik Tok, We R We R e Blow, em cujo clipe faz piada do próprio nome, grafado com um cifrão no lugar do S. O que esperar de uma artista em "party" está até no endereço do site oficial? Festa.

Curiosidade

Ke$ha compõe suas próprias músicas e é autora de um dos últimos sucessos de Britney Spears, 'Till The Word Ends.

JAMIROQUAI - 23h10

Os britânicos tocaram no Brasil recentemente, no Festival Natura Nós, na Chácara do Jockey, há pouco menos e um ano e, como outras bandas que compõe a programação do Rock in Rio, como o Metallica, são velhos conhecidos dos palcos brasileiros. O grupo liderado pelo excêntrico Jay Kay vai se infiltrar entre a nova diva do pop e o velho gênio do soul com sua já conhecida batida funkeada e dançante.

STEVIE WONDER - 0h50

Grande nome da música negra norte-americana, Stevie Wonder aparece com grande destaque no dia extra desta edição do festival. Wonder já tocou outras vezes no Brasil, mas há 16 anos não passava por aqui. Da última vez, em 1995, tocou no extinto Free Jazz Festival. À época, conheceu e gravou um vídeo com Gilberto Gil, numa espécie de jam improvisado. Para o Rock in Rio 2011, Stevie Wonder traz sua última turnê, que inclui clássicos e uma levada mais gospel.