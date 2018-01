'Dia do Prince' passa a ser comemorado em Minnesota

O roxo reinou nesta terça-feira, 7, à medida que o governador de Minnesota, Mark Dayton, declarou 7 de junho o "Dia do Prince", marcando o que seria o aniversário de 58 anos do falecido cantor e nativo de Minnesota.

A superestrela da música, conhecida por músicas como 'Purple Rain' e 'When Doves Cry', morreu em 21 de abril após sofrer uma overdose acidental de analgésicos em sua casa em Minneapolis.

"Prince, e sua música, definiram uma era", disse Dayton em comunicado. "O povo de Minnesota e nossa nação lamentam a perda de um grande artista".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em declaração escrita sobre o "Prince Day", Dayton encorajou os moradores a vestirem roxo, "em honra ao legado do The Purple One".

As mídias sociais foram agitadas pelo assunto e #PrinceDay foi a hashtag mais usada no Twitter nos Estados Unidos. Diversas celebridades comentaram sobre o cantor, que nasceu Prince Rogers Nelson.

"Lembrando de Prince neste dia especial! Que você descanse com os melhores", tuitou La Toya Jackson, irmã de Michael Jackson, que morreu em 2009.

"Feliz #PrinceDay! Vamos celebrar o aniversário de um dos meus artistas favoritos de todos os tempos!", tuitou Debra Lee, diretora-executiva da Black Entertainment Television. "Ele era a mistura perfeita do funk, rock e soul!!".

(Reportagem de Amy Tennery)