Dia do pop liderado por Rihanna é dominado por um desfile fashion

Ele diz que a única banda que gostaria mesmo de assistir neste sexto dia de Rock in Rio era o Ultraje a Rigor, cujo show era realizado exatamente naquele momento, no Palco Sunset, do outro lado da Cidade do Rock.

Os gritos de Roger Moreira, ecoavam pela arena montada em Jacarepaguá no sábado, 26, mas João Pedro, estudante de 20 anos, permanecia ao lado da namorada, Ana Beatriz, dois anos mais nova. “Sabe como é, né? Namorada não quer ver o show. Agora, queríamos ir na tirolesa, mas um rapaz disse que todas as vagas já foram preenchidas”, explicou o garoto que, no momento, tentava decidir para onde ir a seguir, entre as atrações como montanha-russa, roda-gigante, ou em estantes de marcas e patrocinadores que se estendem por toda a Rock Street, na tentativa de chamar a atenção do público que não está tão interessado na parte musical do festival e, sim, em passear no grande parque a céu aberto que é o Rock in Rio – a tal experiência tão defendida por Roberto Medina, presidente e criador do evento.

Veja galeria de imagens do dia:

Atravessar a Cidade do Rock no início da tarde de sábado era quase como estar em um grande shopping center a céu aberto, com destaque especial para o modelito daqueles que para cá vieram. Um deles é essencial a ponto de existir a suspeita de estar em alguma mensagem subliminar no ingresso adquirido para este dia: o uso de óculos escuros é primordial e não deve ser retirado, mesmo que a tarde nublada na Cidade do Rock não oferecesse tamanha luminosidade assim para ferir as vistas mais sensíveis.

O dia é de pop e a prioridade é circular. Os amigos Ralf Gomes, Everson Gonçalves, ambos de 24 anos, e Victor Martins, de 27, vieram de Angra dos Reis para ver Rihanna e Sam Smith. Na verdade, Marques conta que ele não faz questão de assistir ao pop exibido no Palco Mundo. “Vim ontem também, mas, quando começaram as coisas aqui, fui para a pista eletrônica que estava irada”, disse, apontando para o Mundo.

E, enquanto isso, o casal João Pedro e Ana Beatriz toma uma decisão e vai explorar a Rock Street. “E ele ouve Sam Smith e Rihanna, viu?”, completa a garota, entregando o rapaz.