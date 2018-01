Dia da Música terá 120 shows espalhados por São Paulo

Neste sábado, 24, São Paulo sedia a terceira edição do Dia da Música. Serão, ao todo, 120 shows espalhados pela capital paulista. Somente um dos 22 palcos, o da Trackers, no centro, cobrará pela entrada. Os demais terão ingressos gratuitos. Inspirado no evento Fête de la Musique, que é realizado na França há mais de 30 anos, o projeto também se espalha por outras 51 cidades do País.

O principal palco será montado no Largo da Batata, na zona oeste. Passam por ali o grupo de rap Rimas & Melodias (que tem a cantora Tássia Reis entre as integrantes), o cantor pernambucano Barro e seus conterrâneos da banda Mombojó, o trio Mental Abstrato, o cantor Bronze e a goiana Bruna Guimarães. A banda paulistana de rock alternativo Ludovic encerra a programação.

Além das performances no palco do Largo da Batata, o Dia da Música também terá outras atrações interessantes pela cidade. A Funhouse, no centro, receberá as bandas Atalhos, Garotas Suecas e Holger. O coletivo de artistas Sêla organiza um palco exclusivamente de mulheres. Entre os destaques estão a cantora sergipana Marcelle e as paulistanas Marina Melo e Camila Garófalo.

O Hotel Bar, na Matias Aires, ficará dedicado apenas à música experimental. O palco recebe o músico Maurício Takara e trabalho autoral Cavulcão. Hurtmold, Guilherme Granado e Leandro Archela apresenta o projeto eletrônico Bode Holofonico. ACruz Sesper e Black Snake 808 completam a noite.

No palco da Trackers, o único pago do evento, destacam-se as bandas paulistas Kid Foguete e Surra e a goiana Frieza. A Casa do Mancha, na zona oeste, recebe a cantora Juçara Marçal. Ao lado do músico Cadu Tenório, eles apresentam o repertório do disco Anganga (2015).

A avenida São João, a rua da Consolação e a praça General Oliveira Álvares (Vila Madalena) também terão shows. Outros palcos, um pouco menores, vão ser instalados em estúdios de gravação, bares e casas de shows. Veja aqui a programação completa do Dia da Música.