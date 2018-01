Dez regravações memoráveis das músicas de David Bowie

Mais do que regravado, David Bowie teve sua postura reproduzida no mundo do rock. Depois dele, não havia mais sentido em ter medo. Se era homem ou mulher, terráqueo ou alienígena, rock, eletrônico, experimental ou tudo ao mesmo tempo, não importava mais. Aqui estão algumas das bandas e artistas que o reverenciaram no palco e no estúdio.

1.'Fame', Duran Duran 2. 'Heroes', Blondie 3. 'Dancing in the Street', David Bowie e Mick Jagger 4. 'Ziggy Stardust', Bauhaus 5. 'The Man Who Sold The World' - Nirvana 6. Space Oddity - Astronauta 7. 'Space Oddity', Smashing Pumpkins 8. 'Heroes', Oasis 9. 'Under Pressure', Foo Fighters 10. 'Drive-in Saturday', Morrissey