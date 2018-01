Dez momentos marcantes do Lollapalooza

Jack White, Robert Plant, Foster the People, Pharrell Williams e Smashing Pumpkins: foram muitos os destaques da quarta edição do festival Lollapalooza, realizado no Brasil neste sábado, 29, e domingo, 30.

O Lollapalooza se equilibra em duas frentes. A primeira é a do festival indie cumprindo sua função de colocar em palcos grandes grupos que ele localiza. É o empurrão na pista de decolagem que ótimas bandas tiveram nesta edição, como a brasiliense Scalene, o carioca Baleia e a potiguar Far From Alaska. Nenhum festival com as mesmas dimensões faz o mesmo. Por isso, ele não pode acabar.

O público sofreu com o alto preço das comidas e das bebidas, mas também se divertiu com a montanha russa e pista de patinação. Veja os principais destaques do evento.