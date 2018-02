Dez discos essenciais de 2005 que deveriam ser comemorados

Em 2005, se uma pista de dança underground fosse mesmo descolada, ela vibraria ao som de "The Skin of My Yellow Country Teeth", faixa do disco de estreia da banda Clap Your Hands Say Yeah.

O grupo liderado por Alec Ounsworth (único integrante original a permanecer, aliás), comemora os dez anos do álbum de estreia, que levava o nome da banda, com uma turnê na qual executa o trabalho inteiro na íntegra. O show chegará a São Paulo no dia 29 de agosto, sábado, no Cine Joia, como parte do Popload Gig, festival realizado ao longo do ano.

MAIS: Leia entrevista exclusiva com o Clap Your Hands Say Yeah.

A canção, "The Skin of My Yellow Country Teeth", marcou aquele ano. Assim como aquele álbum, agora celebrado. Qual outro disco deveria ser celebrado com uma turnê, executado na íntegra?

Selecionamos, aqui, dez ótimos discos lançados em 2005 e, ao completar uma década de existência, deveriam ganhar sua própria celebração.

Gostou das sugestões? Lembrou de outro? Comente!

Ouça "The Skin of My Yellow Country Teeth":