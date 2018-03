Detentos filipinos voltam a encenar 'Thriller' na prisão

Os detentos filipinos que gravaram um vídeo que alcançou fama internacional no Youtube de sua encenação do clipe "Thriller" voltaram a executar a coreografia neste sábado, 27, no pátio da prisão de Cebu como tributo ao astro pop Michael Jackson, falecido na noite da última quinta-feira, em Los Angeles.

Depois de serem informados sobre a morte do cantor, os 1.500 presos do Centro de Detenção e Reabilitação Provincial de Cebu se reuniram no pátio da prisão e ensaiaram durante nove horas a coreografia que consagrou Michael Jackson.

Os ensaios duraram toda a madrugada e só pararam na manhã do sábado e só foram interrompidos para os detentos comerem e quando choveu, disse a coreógrafa profissional Gwendolyn Lador, contratada pela prisão para ensinar os detentos a dançar.

"Me senti triste, porque perdemos noss ídolo", comentou o detento Wenjiel Resane, que interpretou a noiva de Michael Jackson no vídeo.

Crisanto Nieri, de 28 anos, estava um pouco nervoso, pois interpretou o cantor no "Thriller" dos presos. "Quando eu era pequeno, ele era meu ídolo", disse Nieri, que cumpre sete anos por tráfico de drogas. "Estou contente que nosso vídeo tenha ficado famoso, mas senti uma certa pressão para interpretá-lo bem", completou.

Cerca de 700 detentos de Cebu e turistas estrangeiros assistiram ao espetáculo dos dançarinos, que vestiam uniformes de cor laranja e mancavam e se balançavam no ritmo da música.

Além de "Thriller", foram performados "Ben", "I'll be There" e "We Are the World". O presos então levantaram um cartaz de três metros com a figura de Michael Jackson com uma espada e seu nome embaixo do retrato.