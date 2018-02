Destino para músicas gravadas de Amy Winehouse será decidido pela família

LONDRES - Amy Winehouse deixou uma porção de músicas não lançadas, mas nenhuma decisão foi tomada sobre se elas serão lançadas, disseram pessoas próximas à artista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora, encontrada morta no último sábado, 24, em sua casa em Londres, por razões ainda não identificadas, teria deixado uma abundância de material, de acordo com seu porta-voz, Chris Goodman, mas ainda não foi discutido o possível lançamento de qualquer coisa.

Não está claro se as faixas deixadas por Amy estão totalmente prontas.A cantora lançou apenas dois álbuns durante sua vida, mas gravou canções em estúdio esporadicamente nos últimos anos. Em junho de 2010, ela havia dito que um novo álbum apareceria dentro de seis meses, mas ele nunca foi finalizado.

O produtor Salaam Remi, que trabalhou nos dois discos de Amy - Frank e Back To Black - e estava envolvido com o novo material, disse à rádio New York's Power que não existe tanto material finalizado. "Nós temos várias coisas rolando, existem gravações, mas algumas coisas vêm primeiro", disse Remi. "Nós estamos tentando nos focar no que a família dela quer fazer".

Desde a morte da cantora, vendas de sua música alavancaram. Nos Estados Unidos, o número de downloads de canções de Amy Winehouse aumentou 2 mil por cento.

Na Inglaterra, Amy Winehouse emplacou sete músicas entre as quarenta mais tocadas no país, segundo a Britain's Official Charts Company.

No dia seguinte à morte de Amy Winehouse, uma canção inédita, Some Unholy War, já completa, foi divulgada por seu produtor. Ouça.

O laudo que esclarece o motivo da morte de Amy Winehouse deve sair em cerca de um mês. A primeira autópsia, cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira, foi inconclusivo. Amy tinha 27 anos e enfrentava problemas com o vício em álcool e drogas. Ela havia se internado recentemente para se tratar

Segundo a família da cantora, uma das causas possíveis de seu falecimento seria a crise de abstinência que ela vinha enfrentando, já que não estava mais se drogando e não bebia há 3 semanas, publicou na manhã desta quinta o tabloide inglês The Sun.

