'Despacito' é o vídeo mais visto da história do YouTube

"Despacito", o megahit integralmente em espanhol dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, tornou-se nesta sexta-feira (4) o vídeo mais visto da história do YouTube, ultrapassando a cifra de 2,995 milhões de visualizações.

O vídeo de reggaeton, filmado no bairro popular de La Perla, em San Juan, Porto Rico, lançado há sete meses, superou "See you again", dos americanos Wiz Khalifa e Charlie Puth, com 2,993 milhões de visualizações.

Daddy Yankee declarou ao site da revista Billboard nesta sexta-feira que se sentia feliz e deslumbrado por sua canção ter quebrado um recorde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Bater um recorde é surpreendente, e estou feliz de seguir inspirando a outros para que façam o mesmo", disse o cantor e compositor.

"Reconheço a influência que a plataforma (YouTube) tem. A indústria musical mudou. As regras da música foram modificadas", comentou.

"Despacito" já havia sido apontada em julho como a canção mais tocada via streaming da história, registrando mais de 4,6 milhões de reproduções de sua versão original e da remix nas plataformas da internet, entre elas o YouTube e o Spotify.

"Despacito", uma música cheia de insinuações sexuais, tornou-se viral logo após o seu lançamento em janeiro, e alcançou um público ainda maior em abril quando o cantor Justin Bieber participou de um remix.

A canção chiclete tira do ranking do streaming a canção "Sorry", do próprio Bieber, que contabilizava em meados de julho 4,38 milhões de reproduções, de acordo com a Universal.

"Despacito" liderou por 12 semanas as listas de "mais tocadas" dos Estados Unidos, tornando-se a primeira música em espanhol a chegar ao topo do ranking desde 1996, com o hit "Macarena".

A canção e o vídeo dirigidos por Carlos Pérez influenciaram também a visita de vários turistas ao bairro de La Perla, um dos mais pobres de San Juan.

Os turistas passeiam agora por suas ruas estreitas e casas coloridas, em busca de identificar imagens do vídeo.