Desenhos e poesias de John Lennon serão vendidos em leilão

Poesias e desenhos originais de John Lennon serão vendidos em leilão nesta quarta-feira, 4, em Nova York. Esta é a maior coleção privada de trabalho do ex-Beatle. Com 89 lotes que vão de US$ 500 a US$ 70 mil, o leilão, sob o nome de You Might Well Arsk, conhecerá as habilidades artísticas e literárias menos conhecidas do ícone da música pop.

Todos os objetos à venda provêm da coleção privada de Tom Maschler, editor que trabalhou com Lennon em dois de seus livros nos anos 60, In His Own Write e A Spaniard in the Works. Um dos trabalhos mais notáveis é o desenho de um garoto com seis pássaros que foi publicado em A Spaniard in the Works. A imagem foi usada na capa do single dos Beatles Free as a Bird, de 1995.

Escrita por Lennon em 1977, a música foi lançada 15 anos após sua morte com uma nova instrumentalização e vocal de Paul, George e Ringo. O desenho deve ser vendido por um valor que varia entre US$12 mil a US$15 mil. Lennon começou muito jovem na vida artística. Durante seus anos de escola primária criou uma revista feita à mão, a The Daily Howl.