'Descobridor' dos Beatles faz megashow em praia de Vitória

O guitarrista britânico Tony Sheridan, considerado o responsável por lançar os Beatles no mundo dos discos, desembarca no Brasil para um grande show que acontecerá na praia de Camburi, em Vitória, no dia 10 de janeiro.

O músico será acompanhado nas apresentações em Vitória pela banda Clube Big Beatles, um dos mais tradicionais grupos brasileiros de tributo ao quarteto de Liverpool.

"Esse é um show complexo, com a participação especial da Banda da Polícia Militar e um público previsto de cerca de 15 mil pessoas (...) Para que tudo dê certo, teremos quatro dias de ensaio", afirmou Edu Henning, percussionista e fundador do Clube Big Beatles.

Sheridan escreveu seu nome na história da música ao escalar os Beatles como sua banda de apoio para algumas gravações no começo dos anos 60, em Hamburgo. Segundo o percussionista, o período em que o guitarrista esteve ao lado dos Beatles estará presente nas apresentações em Vitória.

"A presença de Tony Sheridan vai realmente influenciar o repertório. Seria impossível não colocar no set list as canções do período em que os Beatles passaram em Hamburgo e que atuavam como grupo de apoio do próprio Tony. Mas também teremos algumas surpresas do período em que os Beatles estavam no auge", conta Henning.

Um dia antes do show em Camburi, Sheridan vai se apresentar na casa Spírito Jazz, também na capital do Espírito Santo, como parte do Projeto Sócio de Carteirinha, idealizado pelo Clube Big Beatles.

A apresentação, no dia 9 de janeiro, abrirá a temporada 2010 do projeto, que no próximo ano terá ainda a presença de importantes nomes da música brasileira como Pepeu Gomes, Paulinho Moska, Beto Guedes, Lobão e o guitarrista Edgard Scandurra.