Depois do Rio, Justin Bieber faz dois shows em SP neste fim de semana

Justin Bieber causa alvoroço desde o início da semana, quando aterrisou no Brasil para uma série de cinco shows. O astro adolescente de 17 anos estreou nos palcos brasileiros na última quarta-feira, 5, em um show para 40 mil pessoas no Rio de Janeiro. Cantou seus maiores hits, como Baby e Never Say Never, dançou com o lutador Anderson Silva, levou seus fãs ao delírio e se empolgou com o calor brasileiro. Ele ainda presenteou os fãs com o single Mistletoe, tocado ao vivo pela primeira vez.

Em sua segunda apresentação no Rio, encerrou o show com a participação de sua namorada, a também cantora Selena Gomez.

Neste fim de semana, Bieber fará dois shows no Estádio do Morumbi, onde dezenas de meninos e meninas já o aguardam desde o início da semana. Tudo para não perder um movimento do ídolo teen, que com apenas um CD de estúdio e dois anos de carreira profissional vendeu milhões de discos, passou por 21 países, conquistou admiradores e despertou ódio em todo o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como aconteceu no Rio, dezenas de jovens estão na fila para assistir ao show desde o início da semana. Adolescentes entre 14 e 17 anos montaram suas barracas em torno do estádio para garantir uma visão privilegiada do ídolo.

Esta é a primeira turnê mundial do cantor de 17 anos, para divulgação do disco My World. Bieber encerra a série de shows no Brasil em Porto Alegre. O astro teen se apresenta no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre na segunda-feira, 10.

My World Tour

São Paulo

8 e 9 de outubro

Estádio do Morumbi

Porto Alegre

10 de outubro

Estádio Beira Rio

Ingressos à venda no site www.livepass.com.br