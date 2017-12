Depois do Lollapalooza, Portugal. The Man foi conferir David Bowie

Depois do Guns N' Roses, foi a vez do Portugal. The Man aproveitar a passagem por São Paulo para conferir a exposição David Bowie no Museu da Imagem e do Som.

A banda do Alasca passou pelo museu na manhã deste domingo, 6, um dia depois de seu show no autódromo de Interlagos no festival Lollapalooza e visitou todos os espaços da mostra com calma. Segundo o baixista o baixista Zach Carothers, a fase Ziggy Stardust de David Bowie é uma das maiores (e mais visíveis) influências no som da banda.

Outro músico que estava marcado para uma visita é Trent Reznor, do Nine Inch Nails, mas, até o momento, ele ainda não apareceu.