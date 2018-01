Depois do Grammy no domingo, Paul e Ringo miram TV

Paul McCartney e Ringo Starr juntos serão a maior arma do Grammy para garantir bons números de audiência em sua 56.ª edição. A entrega do grande prêmio da indústria fonográfica norte-americana será no próximo domingo, às 23h, com transmissão ao vivo pelo canal TNT. Paul e Ringo não revelaram o que vão tocar. Depois da apresentação, eles receberão uma premiação especial em homenagem aos Beatles. Outro encontro esperado será entre Daft Punk e Stevie Wonder.

Paul e Ringo se viram no palco pela última vez em 2009, no Royal Albert Hall, de Londres. Foi quando tocaram para homenagear a memória do amigo George Harrison, em um show dirigido por Eric Clapton e lançado em CD e DVD com o titulo Concert for George, um ano depois de sua morte.

Os ex-Beatles estão em negociações para uma apresentação em um programa de TV que irá marcar o 50.º aniversário da primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos, quando eles estiveram no palco do The Ed Sullivan Show. Os Beatles, na ocasião, foram assistidos por 73 milhões de pessoas na ocasião e iniciaram sua "invasão" à América. Os dois devem fazer o show A Noite que Mudou a América no Ed Sullivan Theather, em Nova York. A exibição está marcada para o dia 9 de fevereiro, pela emissora CBS.