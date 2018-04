Depois de Lisboa, Killers arrebatam público espanhol

Depois de empolgarem o público português na noite de sábado, 18, a banda de rock alternativo The Killers conquistou o público espanhol no Festival Internacional de Benicassim em uma apresentação no domingo, 19.

O último dia de shows do 15º FIB Heineken, que, segundo os organizadores, teve um público total de 200 mil pessoas desde quinta-feira, será lembrado pelo estádio lotado de fãs do grupo de Las Vegas, liderado pelo carismático vocalista Brandon Flowers.

A banda de rock, que, com seu terceiro disco, "Day & Age", alcançou o reconhecimento comercial mundial, arrebatou o público com uma hora e meia de show e 17 músicas, entre elas os sucessos

"Spaceman", "Someody told me", "The world we live in", "Bling" e "All these things", deixando para o bis "Bones" e "Jenny".