Depois de exposição, David Bowie ganha mostra de cinema especial no MIS

Não há dúvidas, 2014 é o ano de David Bowie no Brasil. Além da grande exposição no MIS, o artista agora é homenageado com uma mostra de filme especiais que tiveram a participação do ídolo pop. Até o dia 2 de março, o público poderá assistir a clássicos como O Homem Que Caiu na Terra (1976), Eu, Christiane F., 13 Anos, Drogada (1981) e Prostituída e Labirinto (1986). Os ingressos custam até R$ 6.

Além de contar com todos os longas estrelados por David Bowie, a mostra, que tem curadoria de André Sturm, também traz documentários sobre a vida e carreira do inglês. A lista inclui David Bowie e The Story of Ziggy Stardust (2012), sobre o lendário personagem criado pelo artista, e David Bowie - Five Years, exibida pela BBC em 2013, a produção foca nos anos considerados os mais importantes da carreira do artista (1971, 1975, 1977, 1980 e 1983).

Fome de Viver (1983) e Furyo, Em Nome da Honra (1983) complementam a lista dos filmes que estarão presentes na mostra. A programação completa pode ser vista no site do MIS. A meia entrada para as sessões custam R$ 3.

Mostra de Cinema David Bowie

MIS - Museu da Imagem e Som. Avenida Europa, 158. Jardim Europa. Até 2/3. R$ 6.