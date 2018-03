Depois de Brasil e Chile, Lollapalooza terá versão alemã em 2015

Depois de uma tentativa frustrada de se estabelecer no Oriente Médio, o festival norte-americano Lollapalooza anunciou nesta quinta-feira uma edição em Berlim, na Alemanha, em 2015. Agora, além de Brasil, Chile e Estados Unidos, a franquia se infiltra também na Europa. O festival será em 12 e 13 de setembro de 2015 no Tempelhof Airport (que não funciona mais como aeroporto desde 2008).

A empresa responsável será a Festival Republic, que já realiza os festivais britânicos de Reading and Leeds. "A energia, arte vibrante, moda e cena musical de Berlim é um reflexo no espelho do que Lollapalooza é", disse o fundador do festival, Perry Farrell.

No Brasil, o festival será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de março de 2015. O site oficial do evento publicou uma pequena entrevista com Alexandre Faria que deu alguns detalhes sobre o que esperar para a próxima edição do Lollapalooza. Segundo ele, o line up será divulgado entre a segunda quinzena de outubro e a primeira de novembro.

A organização do festival não confirma, mas nomes como Jack White, Robert Plant, Foster The People, Interpol e Kasabian podem ser as principais atrações do festival deste ano.