Depois de Beckham, Cristiano Ronaldo será modelo da Armani

O jogador português Cristiano Ronaldo substituiu o astro britânico David Beckham de novo - desta vez como modelo de cuecas para Giorgio Armani.

A grife anunciou nesta sexta-feira que o atacante de 24 anos do Real Madri será o garoto-propaganda das cuecas e do jeans da Emporio Armani na temporada primavera/verão de 2010.

Beckham tirou as calças em anúncios da Armani no ano passado e também posou para a marca com sua esposa Victoria. Atualmente os dois estrelam a campanha outono/inverno de roupa íntima da Emporio Armani.

Cristiano Ronaldo, o jogador mais caro do mundo após sua transferência de 130 milhões de dólares do Manchester United para o Real Madri em junho, também substituiu Beckham no clube inglês em 2003 depois que o meio-campista britânico assinou com o Real.