Depois de apresentação sofrível no Grammy, Adele diz que teve problemas técnicos

Adele protagonizou, na noite de segunda-feira, 15, um dos momentos mais infelizes do Grammy 2016: cantou All I Ask falhando, não atingindo as notas agudas no começo e perdendo o controle total da afinação no final.

Logo depois, ela comentou sua performance em sua conta do Twitter. "O microfone do piano caiu nas cordas do piano, que era onde o som do violão estava. Isso o fez soar desafinado. M... Acontecem". Na sequência, publicou: "Por causa disso, então, eu estou me dando de presente um jantar no In n Out. Talvez tenha valido a pena."

Na tradicional apresentação, Taylor Swift bateu o rapper Kendrick Lamar e levou o prêmio de melhor álbum do ano por seu trabalho em 1989. Ela subverteu o clima de celebração do hip hop, que imperava desde a abertura da 58ª edição do Grammy Awards, realizada na madrugada desta segunda para terça, 16, no Staples Center, em Los Angeles.

Entre os brasileiros, a pianista Eliane Elias bateu concorrentes fortes, como o também pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, e trouxe um gramofone na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino pelo disco Made in Brazil. Gilberto Gil, que concorria com a gravação do álbum Gilbertos Samba, só com músicas de João Gilberto, perdeu para a cantora do Benin, Angelique Kidjo.