Depois de Amy Winehouse, Tony Bennett lança dueto com Lady Gaga

Foi divulgado na tarde desta quinta-feira, 15, a música que Tony Bennett gravou em parceria com Lady Gaga. A canção The Lady Is A Tramp faz parte do disco Duets II, que celebra os 85 anos do cantor. O álbum traz também duetos com Amy Winehouse e Mariah Carey.

The Lady Is A Tramp foi escrita em 1937 por Rodgers and Hart e ficou popularmente conhecida na voz de Frank Sinatra e outros astros do jazz.

Duets II terá lançamento mundial no dia 20 de setembro. Além de Lady Gaga, Amy Winehouse e Mariah Carey, o trabalho conta com as participações de Sheryl Crow, John Mayer e Norah Jones.