Depeche Mode lança primeira música do novo disco

O Depeche Mode lançou o primeiro single de seu próximo álbum. Where's The Revolution estará em Spirit, o 14° disco da banda que chegará ao mercado no próximo dia 17 de março.

Com uma letra pesada e crítica, a nova canção mostra um momento mais politizado do power trio. A faixa se mostra pesada e sombria, em um refrão forte e poderoso que deverá funcionar bem ao vivo. O Depeche Mode só esteve no Brasil uma única vez, em 1994.