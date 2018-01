Depeche Mode agradece ao Chile durante show no Peru

O vocalista do grupo britânico Depeche Mode, Dave Gahan, se confundiu nesta terça-feira durante o show da banda em Lima e soltou um "Thank you very much, Chile" ("Muito obrigado, Chile", em tradução livre) diante de uma plateia de quase 20 mil pessoas.

A gafe teve ampla repercussão entre os veículos de imprensa do Peru e em discussões em redes sociais na internet, segundo o site do jornal "El Comercio", de Lima.

A frase de Gahan ganhou outra dimensão no Peru já que o país reivindica na Corte Internacional de Justiça a demarcação dos limites marítimos com o Chile, uma controvérsia à qual se juntam as disputas pela propriedade da bebida típica pisco, entre várias outras.

Esta não é a primeira vez em que um artista estrangeiro comete um deslize do gênero em solo peruano. Maite Perroni, da banda mexicana RBD, disse "Viva Chile!" durante uma apresentação em Lima, erro que ela atribuiu a sua falta de conhecimentos em geografia, lembrou o "El Comercio".

Apesar do incidente, o Depeche Mode foi aclamado por crítica e público no Peru e voltou duas vezez para o "bis" no show na capital do país.

A banda está em turnê pela América Latina e toca amanhã justamente no Chile, em Santiago.