Denúncia de plágio do Led Zeppelin em 'Stairway to Heaven' vai a julgamento

LOS ANGELES - Uma ação civil que acusa o vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, e o guitarrista da banda, Jimmy Page, de roubarem os acordes iniciais do clássico Stairway to Heaven de outra banda será julgada nesta terça-feira, 14, em um tribunal federal da cidade norte-americana de Los Angeles.

Em uma decisão de abril, o juiz Gary Klausner, de Los Angeles, disse que Stairway to Heaven, de 1971, e a canção instrumental Taurus, de 1967, da banda Spirit, são semelhanates o suficiente para que um júri seja convocado para decidir se Plant e Page podem ser responsabilizados por violação de direitos autorais.

A ação foi apresentada por Michael Skidmore, testamenteiro do falecido Randy Wolfe, também conhecido como Randy California, guitarrista do Spirit e compositor de Taurus.

Skidmore disse que Page pode ter se inspirado a compor "Stairway" depois de ouvir o Spirit tocar "Taurus" quando as duas bandas excursionaram juntas em 1968 e 1969, e que Wolfe jamais recebeu o devido crédito.