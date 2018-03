Dente de John Lennon pode ser leiloado por 10 mil libras

Um dente de John Lennon será leiloado por no mínimo 10 mil libras. O leilão será realizado no mês que vem, em Londres, na Inglaterra, no dia de 5 de novembro. O objeto inusitado foi dado para a então empregada do ex-beatle, Dot Jarlett, quando ela trabalhava para o britânico em uma mansão, em Surrey, no sul da Inglaterra, no fim da década de 60.

Segundo Jarlett, Lennon disse a ela para dar o dente para a filha, que seria fã do quarteto de Liverpool: "Você não se incomodaria de ficar com isso, certo? Como sua filha é fã dos Beatles, você poderia dar isso a ela", teria dito o ex-beatle.

Esta não é a primeira vez que Jarlett leiloou um artefato dos Beatles. Ela já havia vendido uma blusa que Lennon usou na capa do álbum Rubber Soul (1965).

"Ele era muito generoso com a minha mãe. John Lennon a tratava como um parente porque ele não tinha uma família. Ele estava sempre buscando por uma mãe", revelou a filha de Dot Jarlett.

"É um objeto valioso, claro, mas muito estranho. É um objeto único. Fica difícil estipular um valor, mas o mínimo será de 10 mil libras", complementou a filha.