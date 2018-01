Demônio dos gritos, Steven Tyler, do Aerosmith, faz 67 anos

Nesta quinta, dia 26, o ‘demônio dos gritos’ completa 67 anos. Este é um dos muitos apelidos que Steven Tyler ganhou ao longo de sua carreira como vocalista do Aerosmith, em cujos shows ele marca presença por suas acrobacias, performances irreverentes, além das roupas coloridas e brilhantes e do microfone que ele sempre enfeita com lenços de várias cores.

Também compositor, este nova-iorquino domina vários instrumentos como flauta, piano, violino e, nos anos 1970, como líder do Aerosmith lançou diversos álbuns clássicos do hard rock, como Toys in the Attic e Rocks. No fim da década e no início da seguinte, Tyler investiu pesado no trio sexo, drogas e rock and roll. Após passagens por clínicas de reabilitação, Tyler só ficou sóbrio em 2009, após livrar-se da dependência de analgésicos.

Pai da atriz Liv Tyler (nascida em 1977 de um relacionamento com a modelo Bebe Buell), que ele conheceu somente quando ela já tinha 11 anos, Steven Tyler e o Aerosmith lançaram sucessos como Cryin’, I Don’t Want to Miss a Thing, Dream On, Walk this Way, Crazy. A banda já se apresentou várias vezes no Brasil e a última delas foi em 2013.