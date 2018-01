Demi Lovato renasce com pop adulto diante de público infantil em show fechado em SP

"Eu sou a chefe agora", cantava Demi Lovato diante de um público majoritariamente infantil. No pocket show realizado no fim de tarde desta terça-feira, 20, a cantora pop escancarava a mudança de direcionamento da carreira, celebrado pelo disco Confident, lançado há poucos dias.

O verso acima, aliás, é da faixa que dá nome ao álbum e escolhida para abrir a apresentação de 40 minutos de duração. "Qual é o problema de ser confiante?", desafia Demi ao microfone, esbanjando gritos de independência e auto-afirmação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O show foi realizado numa ação promocional envolvendo a gravadora da cantora, que já veio ao Brasil em outras ocasiões, a marca de refrigerantes Fanta e a Vevo, responsável por transmitir a perfomance ao vivo no seu site. Eram 300 convidados e 100 sorteados em promoção no terraço do shopping JK Iguatemi, às beiras do Rio Pinheiros. E, diferentemente do que se testemunha em eventos fechados deste tipo, não havia uma desconexão entre público e artista. Nada de convidados blasé, mais dispostos a conversar do que assistir ao que acontece no palco. Havia uma devoção latente ali.

O descompasso talvez estivesse na fase vivida pela ex-garotinha da Disney. Tão mais velha e madura do que aqueles que lá estavam para assisti-la. E gritar por ela. Demi, como tantas outras novas musas do pop, tais quais Miley Cyrus, Selena Gomes e Taylor Swift, cresceu. Suas canções, como é de se esperar, também. Confident ou To Cool For The Summer, ambas lançadas como singles do quinto álbum, são pequenas amostras disso.

Fãs mais jovens berram a cada interação de Demi no palco. Alguns vão às lágrimas, acredite. O calorento fim de tarde, num dia em que os termômetros atingiram 34 graus, cuidou de ajudar a transformar lágrimas e suor de alguns deles numa coisa só. Um emaranhado de alegria e devoção que só o encontro entre o pop e a adolescência (ou pre-adolescência) parece ser capaz de trazer.

Talvez aqueles garotos e garotas ainda não estejam na "fase madura" de Demi Lovato, hoje com 23 anos. Talvez não se identifiquem prontamente com versos de um disco que, pela primeira vez na carreira dele, vem com um selo de aviso aos pais sobre o conteúdo de seus versos. Ou talvez sim. O que se viu, contudo, foi que conheciam canções recém-lançadas na ponta da língua. A balada For You, outra dessa nova safra, também ganhou engajamento do público. Quase tão grande quanto hits passados, como Give Your Heart a Break e Neon Lights.

Ela canta alto e surpreende por ser capaz de alcançar as notas mais altas e de pouco precisar ser apoiada pelas duas cantoras backing vocals, estas ali quase como enfeite. No palco, como no disco, Demi flerta seu pop maduro com rock e soul, tudo dentro de limites seguros para seu gênero de origem. E acerta.