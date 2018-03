Demi Lovato faz show extra em São Paulo

SÃO PAULO - Demi Lovato fará um show extra em São Paulo em 30 de abril, anunciou nesta segunda-feira, 12, a produtora que traz a cantora ao País. Demi Lovato já tinha uma apresentação marcada na cidade para o dia 20 do mesmo mês. Ainda há entradas para a primeira noite.

Os ingressos para a nova apresentação começam a ser vendidos a partir desta terça-feira, 13, para clientes de cartões de crédito específicos. O público geral pode comprar as entradas depois do dia 20 de março, pelo site da Tickets For Fun. Os preços variam entre R$ 45 e R$ 400.

A artista também se apresenta no Rio de Janeiro (19/04) e em Belo Horizonte (22/04), como parte de uma turnê pela América Latina para divulgar seu disco mais recente, Unbroken.

Confira o calendário da turnê:

19 de abril - Rio de Janeiro - Citibank Hall

20 de abril - São Paulo - Credicard Hall

22 de abril - Belo Horizonte - Chevrolet Hall

30 de abril - São Paulo - Credicard Hall